Саудовский принц назвал Дмитриева правильным человеком, пишет NYT - РИА Новости, 31.12.2025
13:34 31.12.2025
Саудовский принц назвал Дмитриева правильным человеком, пишет NYT
Саудовский принц назвал Дмитриева правильным человеком, пишет NYT
Саудовский принц назвал Дмитриева правильным человеком, пишет NYT

NYT: наследный принц Саудовской Аравии назвал Дмитриева "правильным человеком"

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев является "правильным человеком" для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета New York Times.
"(Дмитриев – ред.) правильный человек. Мы вели с ним дела", - приводит New York Times слова Салмана, адресованные Уиткоффу.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Дмитриев назвал условия ЕС по миру на Украине нереалистичными
29 декабря 2025, 18:20
Кроме того, согласно сообщению издания, за Дмитриева поручился зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Газета отмечает, что впоследствии президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу создать неформальный канал связи по линии "бизнесмен-бизнесмен" с Дмитриевым.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Глава РФПИ заявил о важном дне для мирных переговоров по Украине
2 декабря 2025, 10:19
 
Заголовок открываемого материала