Саудовский принц назвал Дмитриева правильным человеком, пишет NYT

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев является "правильным человеком" для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета New York Times.
Кроме того, согласно сообщению издания, за Дмитриева поручился зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Газета отмечает, что впоследствии президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу создать неформальный канал связи по линии "бизнесмен-бизнесмен" с Дмитриевым.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
