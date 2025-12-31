США выдали NIS лицензию на оперативную деятельность

БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями лицензию на оперативную деятельность до 23 января, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Дорогие граждане, отличная новость под конец года для нашей страны. С удовольствием вас оповещаем, что компания NIS получила лицензию OFAC для продолжения работы до 23 января. Это значит, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево после 36 дней сможет продолжить работу", - написала глава минэнерго Сербии в Instagram*.

Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская " Нефтяная индустрия Сербии " ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.

Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.

Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.

"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.