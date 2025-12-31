Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху назвал Сомали пристанищем террористов - РИА Новости, 31.12.2025
02:21 31.12.2025
Нетаньяху назвал Сомали пристанищем террористов
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на фоне признания Израилем независимости Сомалиленда назвал Сомали "сбродом" и пристанищем террористов. РИА Новости, 31.12.2025
Нетаньяху назвал Сомали пристанищем террористов

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на фоне признания Израилем независимости Сомалиленда назвал Сомали "сбродом" и пристанищем террористов.
Израиль 26 декабря официально признал расположенную на севере Африканского рога самопровозглашенную Республику Сомалиленд, Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании.
Нетаньяху объяснил признание Сомалиленда
"А в остальной части Сомали, которая представляет из себя сброд, присутствуют террористы "Аш-Шабаб". Там не было выборов, не знаю, уже десятилетиями, и туда приезжает большое количество террористов", – сказал он в интервью телеканалу Newsmax.
Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля". Поддержку Сомали выразили большинство африканских и арабских стран, а также Лига арабских государств и Африканский союз.
Базирующаяся в Сомали радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Африканский союз отвергает признание Сомалиленда
