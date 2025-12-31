Рейтинг@Mail.ru
Рекордная серия поражений "Вулверхэмптона" прервалась на "МЮ" - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:23 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/myu-2065790265.html
Рекордная серия поражений "Вулверхэмптона" прервалась на "МЮ"
Рекордная серия поражений "Вулверхэмптона" прервалась на "МЮ" - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Рекордная серия поражений "Вулверхэмптона" прервалась на "МЮ"
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T01:23:00+03:00
2025-12-31T01:23:00+03:00
футбол
спорт
джошуа зиркзе
ладислав крейчи
манчестер юнайтед
вулверхэмптон
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065790002_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4e5958ee181dc32177c77693f2a368f8.jpg
https://ria.ru/20251231/futbol-2065789784.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065790002_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6e2d24b65843e2e52317075f42f9807d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джошуа зиркзе, ладислав крейчи, манчестер юнайтед, вулверхэмптон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джошуа Зиркзе, Ладислав Крейчи, Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон, Английская премьер-лига (АПЛ)
Рекордная серия поражений "Вулверхэмптона" прервалась на "МЮ"

"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "МЮ" и прервал рекордную серию поражений в АПЛ

© Соцсети "Вулверхэмптона"Хван Хи Чхан
Хван Хи Чхан - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Соцсети "Вулверхэмптона"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Джошуа Зиркзе (27-я минута). У "Вулверхэмптона" отличился Ладислав Крейчи (45). На 90-й минуте арбитр отменил гол полузащитника "Юнайтед" Патрика Доргу из-за офсайда.
Английская премьер-лига (АПЛ)
30 декабря 2025 • начало в 23:15
Завершен
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27‎’‎ • Джошуа Зиркзе
45‎’‎ • Ладислав Крейчи
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Юнайтед" (30 очков) располагается на шестом месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Вулверхэмптон" прервал рекордную для клуба серию поражений из 11 матчей и с тремя очками идет последним, 20-м.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Лидсом" в гостях 4 января. "Вулверхэмптон" днем раньше примет лондонский "Вест Хэм".
Болельщики Челси - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу
01:21
 
ФутболСпортДжошуа ЗиркзеЛадислав КрейчиМанчестер ЮнайтедВулверхэмптонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Барыс
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Лада
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бернли
    Ньюкасл
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Борнмут
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Астон Вилла
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала