Полиция Петербурга предотвратила "шоу" дрифтеров перед Новым годом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга в последний день 2025 года предотвратила крупный заезд дрифтеров у стадиона "Газпром Арена", восемь автомобилей отправлены на спецстоянку для проведения экспертизы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В последний день года уходящего сотрудники Госавтоинспекции предотвратили крупное собрание дрифтеров. Около полусотни автолюбителей, желающих продемонстрировать мастерство дрифта, собрались в темное время суток на территории у "Газпром Арены". Оперативно прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции пресекли незаконное мероприятие", – говорится в сообщении.
Полиция нашла девушку, причастную к избиению таксистки в Приморье
30 декабря 2025, 04:13
Как отмечается, в результате некоторых водителей направили на медосвидетельствование для выявления признаков опьянения. Всего в полицию доставили восемь человек, а их автомобили поместили на спецстоянку для проведения экспертизы.
"Особо отличился 21-летний водитель BMW, отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составлен протокол по статье 12.26 часть 1 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования - ред.), а также (он – ред.) привлечен к ответственности по статье 12.2 части 1 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков – ред.)", – рассказали в региональном главке МВД.
Автомобиль нарушителя также помещен на спецстоянку для проверки подлинности идентификационного номера.