Дед Мороз прилетел в поселок Сабетта
Дед Мороз на своих санях прилетел в поселок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
Дед Мороз на своих санях прилетел в поселок Сабетта