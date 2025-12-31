https://ria.ru/20251231/moroz-2065883269.html
Сани Деда Мороза прибыли в Омск
Сани Деда Мороза продолжают свое движение с востока на запад, они прибыли в Омск, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T21:07:00+03:00
россия
омск
дед мороз
новый год
россия
омск
Новости
ru-RU
россия, омск, дед мороз, новый год
