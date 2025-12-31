Рейтинг@Mail.ru
Сани Деда Мороза прибыли в Омск - РИА Новости, 31.12.2025
21:07 31.12.2025
Сани Деда Мороза прибыли в Омск
Сани Деда Мороза прибыли в Омск - РИА Новости, 31.12.2025
Сани Деда Мороза прибыли в Омск
Сани Деда Мороза продолжают свое движение с востока на запад, они прибыли в Омск, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
россия, омск, дед мороз, новый год
Россия, Омск, Дед Мороз, Новый год
Сани Деда Мороза прибыли в Омск

Дед Мороз прибыл в Омск

© РИА Новости / Павел Лисицын
Всероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сани Деда Мороза продолжают свое движение с востока на запад, они прибыли в Омск, следует из интерактивной карты Росавиации.
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по нашей необъятной стране и в течение дня пролетят через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.
Дед Мороз рассказал о своей мечте
Дед Мороз рассказал о своей мечте
27 декабря 2025, 15:04
 
Россия, Омск, Дед Мороз, Новый год
 
 
