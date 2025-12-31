https://ria.ru/20251231/moroz-2065878684.html
Дед Мороз прибыл в Норильск
Дед Мороз в рамках своего новогоднего путешествия посетил город Норильск, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
россия
россия, норильск, дед мороз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
