Дед Мороз прибыл в Благовещенск
Дед Мороз прибыл в Благовещенск
Сани Деда Мороза продолжают свое движение с востока на запад и прибыли в город Благовещенск, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T18:04:00+03:00
Дед Мороз прибыл в Благовещенск
