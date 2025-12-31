https://ria.ru/20251231/moroz-2065863454.html
Дед Мороз прибыл во Владивосток
Дед Мороз на своих сказочных санях добрался до Владивостока и поздравил с Новым годом жителей этого города, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
