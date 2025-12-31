Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году - РИА Новости, 31.12.2025
15:26 31.12.2025
Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году
Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году - РИА Новости, 31.12.2025
Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году
В наступающем 2026 году Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 31.12.2025
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году

Матвиенко поздравила россиян и пожелала исполнения надежд в 2026 году

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В наступающем 2026 году Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы ждем Новый 2026 год и верим, что Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, а все наши надежды обязательно осуществятся", - говорится в поздравлении спикера Совфеда, текст которого распространила пресс-служба СФ.
По словам законодателя, для каждого 2025 год был разным: с малыми и большими победами, открытиями, личными достижениями.
"Он объединил россиян в реализации национальных проектов, решении социально-экономических задач, стремлении сделать все возможное для процветания родины. Понимая, как нам дороги стабильность и общественное согласие, мир и глобальная безопасность, мы вместе преодолевали вызовы времени, трудились для укрепления российской государственности", - отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что уходящий год вновь доказал, что главная опора и достояние страны – "это люди, неравнодушные, ответственные, искренне радеющие за ее судьбу".
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Путин из Кремля поздравил россиян с Новым годом
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
