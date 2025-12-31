https://ria.ru/20251231/matvienko-2065848581.html
Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году
В наступающем 2026 году Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 31.12.2025
Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году
Матвиенко поздравила россиян и пожелала исполнения надежд в 2026 году
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости.
В наступающем 2026 году Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, считает
спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы ждем Новый 2026 год и верим, что Россия
с честью и достоинством выдержит все испытания, а все наши надежды обязательно осуществятся", - говорится в поздравлении спикера Совфеда
, текст которого распространила пресс-служба СФ.
По словам законодателя, для каждого 2025 год был разным: с малыми и большими победами, открытиями, личными достижениями.
"Он объединил россиян в реализации национальных проектов, решении социально-экономических задач, стремлении сделать все возможное для процветания родины. Понимая, как нам дороги стабильность и общественное согласие, мир и глобальная безопасность, мы вместе преодолевали вызовы времени, трудились для укрепления российской государственности", - отметила она.
Матвиенко
подчеркнула, что уходящий год вновь доказал, что главная опора и достояние страны – "это люди, неравнодушные, ответственные, искренне радеющие за ее судьбу".