Лукашенко заявил, что предупреждал Путина об опасности покушения

"Чемоданы собирает (российский лидер. — Прим. ред.). Я говорю: "Ты куда?" — "Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС". Говорю: "Ты что, собрался туда лететь?" <...>. "Ну вот, просили, меня ж там ждут". Я говорю: "Ты что! Война идет!" — "Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные". Я говорю: "И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!" — рассказал он, комментируя недавнюю атаку ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области, его слова привело агентство Белта.