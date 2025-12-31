Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что предупреждал Путина об опасности покушения
14:49 31.12.2025 (обновлено: 23:02 31.12.2025)
Лукашенко заявил, что предупреждал Путина об опасности покушения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупреждал Владимира Путина об опасности покушения перед саммитом БРИКС в Южной Африке. РИА Новости, 31.12.2025
Лукашенко заявил, что предупреждал Путина об опасности покушения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупреждал Владимира Путина об опасности покушения перед саммитом БРИКС в Южной Африке.
"Чемоданы собирает (российский лидер. — Прим. ред.). Я говорю: "Ты куда?" — "Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС". Говорю: "Ты что, собрался туда лететь?" <...>. "Ну вот, просили, меня ж там ждут". Я говорю: "Ты что! Война идет!" — "Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные". Я говорю: "И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!" — рассказал он, комментируя недавнюю атаку ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области, его слова привело агентство Белта.
Лукашенко отметил, что в итоге мероприятие посетил глава МИД Сергей Лавров. Президент Белоруссии не считает, что это произошло именно из-за его слов, но он высказал свое мнение. Он уточнил, что ему докладывала о возможном теракте разведка.
"На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России", — пояснил политик.
По его мнению, доверять западным лидерам в нынешних условиях не представляется возможным, поскольку им свойственно обманывать, что признает и Путин.
Президент Белоруссии добавил, что лидерам следует быть аккуратными и острожными.
