В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 31.12.2025
16:05 31.12.2025
В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность
В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Воронежской и Липецкой областях, сообщили губернаторы Воронежской области Александр Гусев и Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.12.2025
безопасность
липецкая область
воронежская область
александр гусев (губернатор)
игорь артамонов
липецкая область
воронежская область
безопасность, липецкая область, воронежская область, александр гусев (губернатор), игорь артамонов
Безопасность, Липецкая область, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Игорь Артамонов
В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Воронежской и Липецкой областях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Воронежской и Липецкой областях, сообщили губернаторы Воронежской области Александр Гусев и Липецкой области Игорь Артамонов.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Также Артамонов оповестил о ракетной опасности в подотчетном регионе.
"Внимание! Ракетная опасность (в Липецкой области - ред.)", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
БезопасностьЛипецкая областьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Игорь Артамонов
 
 
