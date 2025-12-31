https://ria.ru/20251231/lipetsk-2065853938.html
В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Воронежской и Липецкой областях, сообщили губернаторы Воронежской области Александр Гусев и Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.12.2025
