Рейтинг@Mail.ru
Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/les-2065882378.html
Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми
Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми - РИА Новости, 31.12.2025
Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми
Отец и сын, заблудившиеся в Ломоносовском районе Ленобласти, найдены живыми, они провели ночь в лесу вместе с двумя собаками, что помогло им выжить, сообщили... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:53:00+03:00
2025-12-31T20:53:00+03:00
ломоносовский район
ленинградская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_38:0:2470:1368_1920x0_80_0_0_fbd256eaf54a06c40f2f033b23f5894d.jpg
https://ria.ru/20251222/tekhnologii-2063733578.html
https://ria.ru/20251231/lenoblast-2065872357.html
ломоносовский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_342:0:2166:1368_1920x0_80_0_0_1039ca12737ae6e05ad361169667bdf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ломоносовский район, ленинградская область, происшествия
Ломоносовский район, Ленинградская область, Происшествия
Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми

В Ленобласти нашли потерявшихся в лесу отца и сына

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавших
Поиск пропавших - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавших. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Отец и сын, заблудившиеся в Ломоносовском районе Ленобласти, найдены живыми, они провели ночь в лесу вместе с двумя собаками, что помогло им выжить, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт".
"Отец и сын найдены живыми. В поисках были задействованы 16 групп, включая семь отрядов "ЛизаАлерт" и столько же групп ПСО "Экстремум", два вертолета и дроны с тепловизорами. Заявка на их поиск поступила в полдень 30 декабря, а нашли их около 18.00 31 декабря", - рассказала собеседница агентства.
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей
22 декабря 2025, 07:18
Она добавила, что пропавшим пришлось провести ночь в лесу, а в Ленобласти стоит морозная погода.
"Они ушли гулять с двумя собаками породы ротвейлер и заблудились, ночевали в лесу, спали, обложившись собаками, возможно, это и помогло им выжить в такой холод", - отметили в отряде "Лиза Алерт".
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленобласти 45-летний отец и 16-летний сын не вернулись из леса 30 декабря. Спасатели искали волонтеров для продолжения поисковой операции в новогоднюю ночь.
Поисковый отряд ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Ленинградской области волонтеры ищут отца и сына, заблудившихся в лесу
Вчера, 18:44
 
Ломоносовский районЛенинградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала