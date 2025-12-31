Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Отец и сын, заблудившиеся в Ломоносовском районе Ленобласти, найдены живыми, они провели ночь в лесу вместе с двумя собаками, что помогло им выжить, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт".

"Отец и сын найдены живыми. В поисках были задействованы 16 групп, включая семь отрядов "ЛизаАлерт" и столько же групп ПСО "Экстремум", два вертолета и дроны с тепловизорами. Заявка на их поиск поступила в полдень 30 декабря, а нашли их около 18.00 31 декабря", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что пропавшим пришлось провести ночь в лесу, а в Ленобласти стоит морозная погода.

"Они ушли гулять с двумя собаками породы ротвейлер и заблудились, ночевали в лесу, спали, обложившись собаками, возможно, это и помогло им выжить в такой холод", - отметили в отряде "Лиза Алерт".