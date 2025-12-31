https://ria.ru/20251231/les-2065882378.html
Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми
Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми - РИА Новости, 31.12.2025
Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми
Отец и сын, заблудившиеся в Ломоносовском районе Ленобласти, найдены живыми, они провели ночь в лесу вместе с двумя собаками, что помогло им выжить, сообщили... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:53:00+03:00
2025-12-31T20:53:00+03:00
2025-12-31T20:53:00+03:00
ломоносовский район
ленинградская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_38:0:2470:1368_1920x0_80_0_0_fbd256eaf54a06c40f2f033b23f5894d.jpg
https://ria.ru/20251222/tekhnologii-2063733578.html
https://ria.ru/20251231/lenoblast-2065872357.html
ломоносовский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_342:0:2166:1368_1920x0_80_0_0_1039ca12737ae6e05ad361169667bdf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ломоносовский район, ленинградская область, происшествия
Ломоносовский район, Ленинградская область, Происшествия
Заблудившихся в лесу Ленинградской области отца и сына нашли живыми
В Ленобласти нашли потерявшихся в лесу отца и сына
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Отец и сын, заблудившиеся в Ломоносовском районе Ленобласти, найдены живыми, они провели ночь в лесу вместе с двумя собаками, что помогло им выжить, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт".
"Отец и сын найдены живыми. В поисках были задействованы 16 групп, включая семь отрядов "ЛизаАлерт" и столько же групп ПСО "Экстремум", два вертолета и дроны с тепловизорами. Заявка на их поиск поступила в полдень 30 декабря, а нашли их около 18.00 31 декабря", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что пропавшим пришлось провести ночь в лесу, а в Ленобласти стоит морозная погода.
"Они ушли гулять с двумя собаками породы ротвейлер и заблудились, ночевали в лесу, спали, обложившись собаками, возможно, это и помогло им выжить в такой холод", - отметили в отряде "Лиза Алерт".
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе
Ленобласти 45-летний отец и 16-летний сын не вернулись из леса 30 декабря. Спасатели искали волонтеров для продолжения поисковой операции в новогоднюю ночь.