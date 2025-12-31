https://ria.ru/20251231/lenoblast-2065886150.html
Спасенные в Ленинградской области рассказали, как пережили ночь в лесу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости.
Спасенные отец и сын из Ленобласти рассказали
, как в ночь 31 декабря, заблудившись, спали в лесу с собаками у поваленного дерева.
"Там дерево повалено было, мы лапника настелили и сбоку его настелили, плюс собаками обложились и легли, потому что ночью идти без толку", - рассказал на видео, предоставленном поисковым отрядом, 45-летний мужчина.
По его словам, они вышли гулять с собаками и зашли в лес, спасаясь от волков, и поняли, что заблудились.
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе
Ленобласти 45-летний отец и 16-летний сын не вернулись из леса 30 декабря. В поисках были задействованы 16 групп, включая семь отрядов "Лиза Алерт" и столько же групп ПСО "Экстремум", два вертолета и дроны с тепловизорами. Мужчины были обнаружены около 18.00 31 декабря.