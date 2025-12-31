Рейтинг@Mail.ru
Спасенные в Ленинградской области рассказали, как пережили ночь в лесу - РИА Новости, 31.12.2025
22:04 31.12.2025
Спасенные в Ленинградской области рассказали, как пережили ночь в лесу
Спасенные отец и сын из Ленобласти рассказали, как в ночь 31 декабря, заблудившись, спали в лесу с собаками у поваленного дерева. РИА Новости, 31.12.2025
происшествия
ленинградская область
ленинградская область
происшествия, ленинградская область
Спасенные в Ленинградской области рассказали, как пережили ночь в лесу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Спасенные отец и сын из Ленобласти рассказали, как в ночь 31 декабря, заблудившись, спали в лесу с собаками у поваленного дерева.
"Там дерево повалено было, мы лапника настелили и сбоку его настелили, плюс собаками обложились и легли, потому что ночью идти без толку", - рассказал на видео, предоставленном поисковым отрядом, 45-летний мужчина.
По его словам, они вышли гулять с собаками и зашли в лес, спасаясь от волков, и поняли, что заблудились.
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленобласти 45-летний отец и 16-летний сын не вернулись из леса 30 декабря. В поисках были задействованы 16 групп, включая семь отрядов "Лиза Алерт" и столько же групп ПСО "Экстремум", два вертолета и дроны с тепловизорами. Мужчины были обнаружены около 18.00 31 декабря.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На пермской горе Ослянка туристы раньше не пропадали, рассказали волонтеры
15 декабря 2025, 13:21
 
ПроисшествияЛенинградская область
 
 
