В Ленинградской области волонтеры ищут отца и сына, заблудившихся в лесу

Она добавила, что поисковикам требуется помощь волонтеров. "Работает оперативный штаб, где можно согреться, в небе - два вертолёта и дроны с тепловизорами. Но для поисков критически не хватает людей на земле. Техника не заменит живых глаз и ног, особенно в лесу", - подчеркнули в "Лиза Алерт".

В отряде отметили, что ситуация серьезная: на улице очень холодно, а у мужчины больные ноги и необходимость принимать лекарства, которых у него с собой нет. "Мы просим всех, кто может помочь, присоединиться. Опыт не требуется - вас направят и всё объяснят. Если можете - приезжайте в штаб. Очень вас ждём", - заключили в "Лиза Алерт".