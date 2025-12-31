https://ria.ru/20251231/lenoblast-2065872357.html
В Ленинградской области волонтеры ищут отца и сына, заблудившихся в лесу
Поисковики разыскивают отца и сына, заблудившихся в лесу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда... РИА Новости, 31.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Поисковики разыскивают отца и сына, заблудившихся в лесу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт".
"В Ломоносовском районе
нужна помощь в поисках двух людей. Отец и сын не вернулись из леса. С ночи в лесу ищут 45-летнего мужчину и его 16-летнего сына, они все ещё не найдены", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что поисковикам требуется помощь волонтеров. "Работает оперативный штаб, где можно согреться, в небе - два вертолёта и дроны с тепловизорами. Но для поисков критически не хватает людей на земле. Техника не заменит живых глаз и ног, особенно в лесу", - подчеркнули в "Лиза Алерт".
В отряде отметили, что ситуация серьезная: на улице очень холодно, а у мужчины больные ноги и необходимость принимать лекарства, которых у него с собой нет. "Мы просим всех, кто может помочь, присоединиться. Опыт не требуется - вас направят и всё объяснят. Если можете - приезжайте в штаб. Очень вас ждём", - заключили в "Лиза Алерт".