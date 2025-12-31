Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области волонтеры ищут отца и сына, заблудившихся в лесу - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/lenoblast-2065872357.html
В Ленинградской области волонтеры ищут отца и сына, заблудившихся в лесу
В Ленинградской области волонтеры ищут отца и сына, заблудившихся в лесу - РИА Новости, 31.12.2025
В Ленинградской области волонтеры ищут отца и сына, заблудившихся в лесу
Поисковики разыскивают отца и сына, заблудившихся в лесу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T18:44:00+03:00
2025-12-31T18:44:00+03:00
происшествия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594688052_0:312:960:852_1920x0_80_0_0_0c1ba77393ee276d766cdf6eafcc3913.jpg
https://ria.ru/20251227/jakutija-2065049734.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594688052_35:286:918:949_1920x0_80_0_0_46771a4f47f2a7b035123c9059fbb974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области волонтеры ищут отца и сына, заблудившихся в лесу

РИА Новости: в Ленинградской области ищут отца и сына, заблудившихся в лесу

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской областиПоисковый отряд "ЛизаАлерт"
Поисковый отряд ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Поисковики разыскивают отца и сына, заблудившихся в лесу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт".
Ломоносовском районе нужна помощь в поисках двух людей. Отец и сын не вернулись из леса. С ночи в лесу ищут 45-летнего мужчину и его 16-летнего сына, они все ещё не найдены", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что поисковикам требуется помощь волонтеров. "Работает оперативный штаб, где можно согреться, в небе - два вертолёта и дроны с тепловизорами. Но для поисков критически не хватает людей на земле. Техника не заменит живых глаз и ног, особенно в лесу", - подчеркнули в "Лиза Алерт".
В отряде отметили, что ситуация серьезная: на улице очень холодно, а у мужчины больные ноги и необходимость принимать лекарства, которых у него с собой нет. "Мы просим всех, кто может помочь, присоединиться. Опыт не требуется - вас направят и всё объяснят. Если можете - приезжайте в штаб. Очень вас ждём", - заключили в "Лиза Алерт".
Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Якутске - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Якутии водитель провалившегося под лед авто мог заблудиться в тумане
27 декабря 2025, 14:01
 
ПроисшествияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала