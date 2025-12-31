https://ria.ru/20251231/kuban-2065849772.html
На Кубани из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома
На Кубани из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 31.12.2025
На Кубани из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома
Крыша многоквартирного дома рухнула в поселке Степном на Кубани под весом мокрого снега, пострадавших нет, на базе местной школы развернут ПВР, сообщили в... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:34:00+03:00
2025-12-31T15:34:00+03:00
2025-12-31T15:34:00+03:00
происшествия
краснодарский край
белореченский район
белореченск
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592521099_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_05e0856c5d4c264583e797a49d546be3.jpg
https://ria.ru/20251231/belorechensk-2065849137.html
краснодарский край
белореченский район
белореченск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592521099_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6af3ffa207939e72fcbb9df9af4ab2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, белореченский район, белореченск, новый год
Происшествия, Краснодарский край, Белореченский район, Белореченск, Новый год
На Кубани из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома
На Кубани под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома