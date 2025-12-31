Рейтинг@Mail.ru
На Кубани из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/kuban-2065849772.html
На Кубани из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома
На Кубани из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 31.12.2025
На Кубани из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома
Крыша многоквартирного дома рухнула в поселке Степном на Кубани под весом мокрого снега, пострадавших нет, на базе местной школы развернут ПВР, сообщили в... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:34:00+03:00
2025-12-31T15:34:00+03:00
происшествия
краснодарский край
белореченский район
белореченск
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592521099_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_05e0856c5d4c264583e797a49d546be3.jpg
https://ria.ru/20251231/belorechensk-2065849137.html
краснодарский край
белореченский район
белореченск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592521099_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6af3ffa207939e72fcbb9df9af4ab2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, белореченский район, белореченск, новый год
Происшествия, Краснодарский край, Белореченский район, Белореченск, Новый год
На Кубани из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома

На Кубани под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобили во время снегопада
Автомобили во время снегопада - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Автомобили во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Крыша многоквартирного дома рухнула в поселке Степном на Кубани под весом мокрого снега, пострадавших нет, на базе местной школы развернут ПВР, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным краевого оперштаба, в Белореченском районе под весом мокрого снега рухнули крыши двух жилых домов. Сообщалось, что в Белореченске из-за обрушения кровли в частном доме погибла 22-летняя девушка, еще один человек госпитализирован с травмами.
"На улице Школьной в поселке Степном пострадал многоквартирный жилой двухэтажный дом - там тоже рухнула кровля. Пострадавших нет. Двадцать жильцов разместили в ПВР на базе школы №36", - сообщили в оперштабе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка
Вчера, 15:30
 
ПроисшествияКраснодарский крайБелореченский районБелореченскНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала