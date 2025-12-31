Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Китая сделали шаг вперед, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.12.2025
07:42 31.12.2025
Отношения России и Китая сделали шаг вперед, заявил Си Цзиньпин
в мире
китай
россия
москва
си цзиньпин
владимир путин
китай
россия
москва
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая в 2025 году сделали уверенный шаг вперед, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину
"Две тысячи двадцать пятый год стал годом, когда российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сделали уверенный шаг вперед", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он напомнил, что в 2025 году встречался с Путиным два раза – в Москве и в Пекине, и в рамках этих встреч лидеры двух стран провели глубокий обмен мнениями по важным вопросам, представляющим общий интерес.
Вместе тем он отметил, что Россия и Китай успешно реализуют взаимную безвизовую политику, неуклонно продвигается строительство энергетических коридоров, а сотрудничество в новых областях стремительно набирать обороты.
