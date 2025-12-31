https://ria.ru/20251231/kitay-2065809188.html
Отношения России и Китая сделали шаг вперед, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и Китая сделали шаг вперед, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.12.2025
Отношения России и Китая сделали шаг вперед, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и Китая в 2025 году сделали уверенный шаг вперед, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T07:42:00+03:00
2025-12-31T07:42:00+03:00
2025-12-31T07:42:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859507148_0:1319:2048:2471_1920x0_80_0_0_2646611cf59789ba1216d6452d82b8c3.jpg
https://ria.ru/20251231/kitay-2065802820.html
https://ria.ru/20251231/putin-2065802406.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859507148_0:1127:2048:2663_1920x0_80_0_0_0adba4cf9c7829a35f27c8899245988c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, москва, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Отношения России и Китая сделали шаг вперед, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Отношения России и Китая сделали уверенный шаг вперед