Си Цзиньпин готов вместе с Путиным развивать отношения России и Китая
Си Цзиньпин готов вместе с Путиным развивать отношения России и Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что готов поддерживать контакты с российским лидером и РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T06:01:00+03:00
Си Цзиньпин готов вместе с Путиным развивать отношения России и Китая
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил
, что готов поддерживать контакты с российским лидером и совместно направлять отношения РФ и КНР к достижению новых результатов.
"Я готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным
и совместно направлять китайско-российские отношения в новую эпоху к достижению новых результатов", - заявил Си Цзиньпин
, слова которого приводит Центральное телевидение Китая
.
"Две страны поддерживают друг друга в рамках Организации Объединенных Наций и других многосторонних структур, внося свой вклад в реформирование и совершенствование глобального управления, используя мудрость и силу", - заявил Си Цзиньпин.
Китайский лидер отметил, что в 2026 году две страны будут отмечать 25-ю годовщину подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летие установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Вместе с тем он напомнил, что в 2026–2027 годах Россия и Китай проведут перекрестные Годы образования.