Си Цзиньпин готов вместе с Путиным развивать отношения России и Китая

"Две страны поддерживают друг друга в рамках Организации Объединенных Наций и других многосторонних структур, внося свой вклад в реформирование и совершенствование глобального управления, используя мудрость и силу", - заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил, что в 2026 году две страны будут отмечать 25-ю годовщину подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летие установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Вместе с тем он напомнил, что в 2026–2027 годах Россия и Китай проведут перекрестные Годы образования.