Си Цзиньпин готов вместе с Путиным развивать отношения России и Китая
06:01 31.12.2025 (обновлено: 07:01 31.12.2025)
Си Цзиньпин готов вместе с Путиным развивать отношения России и Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что готов поддерживать контакты с российским лидером и РИА Новости, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что готов поддерживать контакты с российским лидером и совместно направлять отношения РФ и КНР к достижению новых результатов.
"Я готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и совместно направлять китайско-российские отношения в новую эпоху к достижению новых результатов", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Путин передал Си Цзиньпину сердечные поздравления с Новым годом
Путин передал Си Цзиньпину сердечные поздравления с Новым годом
05:43
"Две страны поддерживают друг друга в рамках Организации Объединенных Наций и других многосторонних структур, внося свой вклад в реформирование и совершенствование глобального управления, используя мудрость и силу", - заявил Си Цзиньпин.
Китайский лидер отметил, что в 2026 году две страны будут отмечать 25-ю годовщину подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летие установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Вместе с тем он напомнил, что в 2026–2027 годах Россия и Китай проведут перекрестные Годы образования.
Китай намерен противодействовать санкциям, заявил Ван И
Китай намерен противодействовать санкциям, заявил Ван И
Вчера, 07:15
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинВ мире
 
 
