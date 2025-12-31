Рейтинг@Mail.ru
05:46 31.12.2025 (обновлено: 06:05 31.12.2025)
Си Цзиньпин выразил искренние поздравления президенту Путину
Си Цзиньпин выразил искренние поздравления президенту Путину
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания... РИА Новости, 31.12.2025
Дарья Буймова
россия, си цзиньпин, китай, в мире, владимир путин, новый год
Си Цзиньпин выразил искренние поздравления президенту Путину

Си Цзиньпин выразил искренние поздравления президенту Путину и всем россиянам

ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания российскому лидеру и всему народу РФ.
"Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и всему российскому народу", - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
