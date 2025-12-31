https://ria.ru/20251231/kitay-2065802510.html
Си Цзиньпин выразил искренние поздравления президенту Путину
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания... РИА Новости, 31.12.2025
