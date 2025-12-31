Рейтинг@Mail.ru
06:08 31.12.2025
Китай и Россия торжественно отметили 80-летие Победы, напомнил Си Цзиньпин
в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китай и Россия торжественно отметили 80-летие Победы, напомнил Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. КНР и РФ торжественно отметили 80-летие Победы во Второй мировой войне, направив мощный сигнал о том, что мир восторжествует, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину.
"Китай и Россия торжественно отметили 80-летие Победы китайского народа в Войне Сопротивления японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, направив мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
В миреКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
