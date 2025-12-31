https://ria.ru/20251231/kitaj-2065803185.html
Китай и Россия торжественно отметили 80-летие Победы, напомнил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай и Россия направили сигнал о том, что мир восторжествует