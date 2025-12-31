Рейтинг@Mail.ru
Карасин назвал атаку Киева на резиденцию президента хамством
00:14 31.12.2025 (обновлено: 00:50 31.12.2025)
Карасин назвал атаку Киева на резиденцию президента хамством
киев, россия, политика, григорий карасин, совет федерации рф, сергей лавров, новгородская область
Карасин назвал атаку Киева на резиденцию президента хамством

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Атака Киева на резиденцию президента РФ - это новое качество международного терроризма, хамства и неприкрытой агрессии, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Я думаю, что те люди, которые трезво следили за развитием событий, уже давно не испытывают никаких иллюзий по поводу того, кто такой (Владимир) Зеленский и возглавляемая им команда. Но безусловно то, что произошло, - это новое качество международного терроризма, хамства и неприкрытой агрессии. И именно так к этому надо подходить", - заявил Карасин газете "Известия".
Как отметил сенатор в беседе с изданием, число государств, осудивших атаку Украины, будет расти. При этом, по его мнению, было бы неправильно требовать от российских партнеров в обязательном порядке осуждать теракт Киева.
"Слово "должны" я бы не стал употреблять. Это (осуждение - ред.) дело совести и политической порядочности. Никого не надо ничего заставлять делать. О странах и политиках надо судить по тому, какие они совершают действия и делают заявления", - добавил Карасин.
КиевРоссияПолитикаГригорий КарасинСовет Федерации РФСергей ЛавровНовгородская область
 
 
