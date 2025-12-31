Никита Гусев: в России видна тенденция к ответственному использованию языка

В России отмечается тенденция к ответственному использованию языка, происходит сознательная работа по замене ранее распространенных англицизмов, сообщил в интервью РИА Новости ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев. Он также рассказал о работе вуза в 2025 году и учебе иностранных студентов.

— Никита Владимирович, какие слова стали популярными в этом году, и какие тенденции определяют языковые изменения 2025 года?

— Язык тесно связан с жизнью общества. Особенно это касается лексики, которая напрямую отражает изменения в политике, экономике, технологиях и культуре. Наиболее актуальные слова, как правило, связаны с новыми реалиями, резонансными событиями, а также концептами, находящимися в фокусе общественного внимания. Главные языковые тенденции 2025 года демонстрируют ключевой вектор – стремительную цифровизацию общества.

Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь. Даже старшее поколение, которое обычно дистанцируется от новых технологий, как минимум понимает, что такое искусственный интеллект.

Другая категория единиц имеет событийное звучание и отражает общественно-политическую и культурную повестку. Здесь можно отметить слова Интервидение, переговоры, саммит, Аляска , дипломатия.

— Есть ли подобная статистика для других частей речи?

— Наблюдается скачок в употреблении слов "отечественный" и "национальный". В СМИ обсуждаются отечественная продукция и отечественные производители, частотно употребляются словосочетания "национальный проект", "национальный банк", "национальный мессенджер", "национальный сегмент интернета" и другие. Это свидетельствует об укреплении национально-культурного и технологического суверенитета нашей страны.

Среди важных глаголов уходящего года можно назвать слово "генерировать". Его значение и сфера употребления существенно расширились: если раньше оно использовалось преимущественно в технических и научных контекстах (генерировать ток, сигнал, идею), то теперь описывает работу нейросетей по производству новых материалов. Мы генерируем текст, изображения, музыку, код и многое другое. Сленговая форма "генерить" подчеркивает рутинизацию и обытовление этого процесса.

— Как изменилась ситуация с употреблением заимствований?

— По нашим наблюдениям, в русскоязычном пространстве, действительно, отмечается тенденция к более осознанному и ответственному применению лексики. В публичной коммуникации – в материалах СМИ, официальных выступлениях, образовательных ресурсах – заметна сознательная работа по замене ранее распространенных англицизмов на русскоязычные аналоги там, где это возможно.

Журналисты и лидеры общественного мнения все чаще делают выбор в пользу слов, укорененных в русском языке: из текстов практически исчезли коучи и батлы и ивенты, сейлы и арты. Вместо них можно найти привычные тренер, соревнование, мероприятие, распродажа, искусство. На конференциях и мероприятиях спикеры стали именоваться докладчиками или выступающими, модераторы – ведущими, а воркшопы – мастерскими.

Тем не менее безэквивалентные слова, то есть такие, для которых в русском языке нет кратких и точных аналогов, продолжают активно использоваться в речи. Яркий пример – слово мессенджер. Как к нему ни относись, но именно оно стало универсальным и узнаваемым обозначением этого сервиса.

— Изменения и нормы современного языка фиксируются в словарях. В научных лабораториях Института Пушкина ведутся лингвистические исследования и работа по написанию словарей. Расскажите немного об этом.

— Учебная лексикография – традиционное научное направление Института Пушкина. Начиная с 1966 года в институте непрерывно велась работа по подготовке различных словарей. Говоря о проектах этого года, прежде всего следует упомянуть создание двух словарей русского языка как государственного – словаря антонимов и словаря омонимов. Эти словари станут частью масштабной информационной системы "Национальный словарный фонд" – цифровой площадки с открытым доступом, содержащей в себе наиболее авторитетные словари русского языка.

Главное свойство разработанных словарей заключается в их усиленной нормативности. Каждая словарная статья снабжена стилистическими пометками и рекомендациями по корректному употреблению слов в речи. Словари отражают современное состояние русского языка с середины XX века по настоящее время. Источником контекстного материала послужил Национальный корпус русского языка.

Кроме того, при поддержке фонда "Русский мир" в Институте Пушкина началась работа по актуализации и дополнению мультимедийного лингвострановедческого словаря "Россия". В этом словаре раскрывается культурный фон русских слов. Из него, например, можно узнать, какого человека русские люди могут назвать Хлестаковым, какие крылатые фразы нам подарил А.П. Чехов и какую улыбку называют гагаринской. Такой словарь – незаменимый помощник для тех, кто осваивает русский язык как иностранный. Вместе с тем он будет полезен и российским школьникам, которые пока не вполне освоили глубину и многообразие русской культуры.

— Какие сложности испытывают иностранные студенты при изучении русского языка?

— Трудности, с которыми иностранцы сталкиваются при изучении русского языка, во многом зависят от родного языка учащихся и привычной для них национальной образовательной традиции, стиля обучения. Однако есть определённые темы, которые вызывают затруднения у многих иностранцев, включая фонетические аспекты.

Одна из самых частых сложностей в изучении языка – это аудирование, восприятие живой речи на слух. Чтобы помочь иностранным студентам преодолеть этот барьер, мы разработали целый комплекс ресурсов. В их числе – интерактивные авторские курсы, портал "Образование на русском", методические рекомендации для российских и зарубежных преподавателей. Кроме того, мы создаём специальные телеуроки, которые моделируют реальные ситуации общения, позволяя отрабатывать восприятие речи в динамичном формате. Например, сейчас телеуроки пользуются популярностью на Кубе

Практически всем требуется отдельная отработка русской интонации, которая – в отсутствии фиксированного порядка слов – несет важную функцию различения смысла высказываний.

И, конечно, общая для всех изучающих иностранные языки трудность – переход к неподготовленному, спонтанному общению. Попадая в языковую среду, обучаясь в российских вузах, студенты испытывают потребность в общении с носителями языка. Это ставит перед преподавателями особые задачи подготовки к живому общению, культурно-речевой адаптации студентов, формированию навыка переноса полученных в аудитории знаний в реальную коммуникацию.

— С какими странами вы сейчас сотрудничаете и какие ключевые проекты вы можете назвать?

На постоянной основе мы сотрудничаем с Кубой и Вьетнамом – наши преподаватели долгосрочно работают в этих странах. Также ежегодно проводятся олимпиады по русскому языку для школьников и студентов.

Наше сотрудничество с Кубой можно назвать одним из самых крепких и многолетних, его история насчитывает уже более полувека. Несколько дней назад завершилась уже четвертая по счету олимпиада по русскому языку для кубинских студентов. В следующем году мы ждём победителей на обучение в Летней школе в Москве . На Кубе создана эффективная система образовательного партнёрства, включая научно-методическое сопровождение и работу преподавателей нашего института в Гаванском университете и Университете Ориенте в Сантьяго-де-Куба

Мы видим, как с каждым годом во Вьетнаме растет интерес к изучению русского языка, и стремимся всячески его поддерживать как среди молодого поколения, так и среди преподавателей-русистов. В начале декабря совместно с Ханойским филиалом Института русского языка имени А.С. Пушкина (Пушкинским центром) мы провели Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников и студентов. Было получено рекордное количество заявок – более 700 из 11 провинций и городов Вьетнама. Отрадно, что впервые в олимпиаде приняли участие ребята, которые самостоятельно изучают русский язык, а не в специализированных классах и школах.