https://ria.ru/20251231/germaniya-2065851759.html
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой - РИА Новости, 31.12.2025
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой
Холодец и готовые салаты оливье и селедка под шубой впервые появились к Новому году в одном из русских магазинов немецкого города Эссен, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:51:00+03:00
2025-12-31T15:51:00+03:00
2025-12-31T20:13:00+03:00
в мире
германия
казахстан
прибалтика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694729_0:319:2896:1948_1920x0_80_0_0_1ff2deda7b253ec5d1044d1eddb9772a.jpg
https://ria.ru/20251224/olive-2064339783.html
германия
казахстан
прибалтика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694729_37:117:2610:2047_1920x0_80_0_0_d9f028806403705065966116a320d763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, казахстан, прибалтика
В мире, Германия, Казахстан, Прибалтика
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой
В Германии впервые появились оливье и селедка под шубой в русском магазине