Рейтинг@Mail.ru
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 31.12.2025 (обновлено: 20:13 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/germaniya-2065851759.html
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой - РИА Новости, 31.12.2025
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой
Холодец и готовые салаты оливье и селедка под шубой впервые появились к Новому году в одном из русских магазинов немецкого города Эссен, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:51:00+03:00
2025-12-31T20:13:00+03:00
в мире
германия
казахстан
прибалтика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694729_0:319:2896:1948_1920x0_80_0_0_1ff2deda7b253ec5d1044d1eddb9772a.jpg
https://ria.ru/20251224/olive-2064339783.html
германия
казахстан
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694729_37:117:2610:2047_1920x0_80_0_0_d9f028806403705065966116a320d763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, казахстан, прибалтика
В мире, Германия, Казахстан, Прибалтика
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой

В Германии впервые появились оливье и селедка под шубой в русском магазине

© iStock.com / Elena Pavlova Селедка под шубой
Селедка под шубой - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© iStock.com / Elena Pavlova
Селедка под шубой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Холодец и готовые салаты оливье и селедка под шубой впервые появились к Новому году в одном из русских магазинов немецкого города Эссен, выяснило РИА Новости.
Как отмечают покупатели, к новогодним праздникам спрос на знакомые "домашние" вкусы традиционно растет, а майонез и слабосоленая сельдь и вовсе становятся предметами охоты.
Основная продукция в русские магазины в Германии поставляется из Казахстана, Прибалтики и Грузии, но есть и российские товары, например, чипсы со вкусом краба - привычным россиянам, но редким в Европе.
Салат Ольвье - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье
24 декабря 2025, 14:14
 
В миреГерманияКазахстанПрибалтика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала