"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу
Лондонский "Челси" и "Борнмут" не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 19-го тура чемпионата Англии