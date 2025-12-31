Рейтинг@Mail.ru
"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу
Футбол
 
01:21 31.12.2025 (обновлено: 01:30 31.12.2025)
"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу
"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу
Лондонский "Челси" и "Борнмут" не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
спорт, лондон, энцо фернандес, джастин клюйверт, челси, борнмут, манчестер сити, английская премьер-лига (апл), дэвид брукс
Футбол, Спорт, Лондон, Энцо Фернандес, Джастин Клюйверт, Челси, Борнмут, Манчестер Сити, Английская премьер-лига (АПЛ), Дэвид Брукс
"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу

"Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 19-го тура чемпионата Англии

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Лондонский "Челси" и "Борнмут" не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе "Челси" голы забили Коул Палмер (15-я минута, с пенальти) и Энцо Фернандес (23). У "Борнмута" отличились Дэвид Брукс (6) и Джастин Клюйверт (27).
Английская премьер-лига (АПЛ)
30 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
Челси
2 : 2
Борнмут
15‎’‎ • Кол Палмер (П)
23‎’‎ • Энцо Фернандес
(Алехандро Гарначо)
06‎’‎ • Дэвид Брукс
27‎’‎ • Джастин Клюйверт
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Челси" (30 очков) занимает пятое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Борнмут" (23) идет 15-м.
В следующем туре "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" в гостях 4 января. "Борнмут" днем раньше примет лондонский "Арсенал".
Результаты других матчей:
"Бернли" - "Ньюкасл" - 1:3;
"Ноттингем Форест" - "Эвертон" - 0:2;
"Вест Хэм" - "Брайтон" - 2:2.
Футбол
 
