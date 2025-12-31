Рейтинг@Mail.ru
Финские власти уведомили посольство России о задержанных россиянах на судне - РИА Новости, 31.12.2025
19:13 31.12.2025 (обновлено: 19:21 31.12.2025)
Финские власти уведомили посольство России о задержанных россиянах на судне
Финские власти уведомили посольство России о задержанных россиянах на судне
Финские власти уведомили посольство России о задержанных россиянах на судне
Финские власти уведомили посольство РФ о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало, заявили РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2025
Финские власти уведомили посольство России о задержанных россиянах на судне

Финские власти уведомили посольство РФ о задержании россиян на судне

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Финские власти уведомили посольство РФ о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало, заявили РИА Новости в российском посольстве.
"Финские власти уведомили посольство о факте задержания судна, среди членов экипажа которого есть граждане России. Со стороны самих россиян обращений в посольство пока не поступало", - сообщили в дипмиссии.
Финские правоохранители в среду задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg и находившихся на нем 14 членов экипажа по подозрению в якобы повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. По данным полиции, члены экипажа являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.
Полиция подозревает членов экипажа судна в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.
Патрульный корабль пограничной службы Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Финская полиция задержала экипаж судна Fitburg, среди них есть россияне
Заголовок открываемого материала