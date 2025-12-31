Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане и Запорожской области полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.12.2025
18:57 31.12.2025
В Дагестане и Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
В Дагестане и Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Дагестане и Запорожской области, продолжаются работы в Краснодарском крае и Республике Адыгея
краснодарский край, республика дагестан, запорожская область, россети, россия
Краснодарский край, Республика Дагестан, Запорожская область, Россети, Россия
В Дагестане и Запорожской области полностью восстановили электроснабжение

"Россети" восстановили электроснабжение в Дагестане и Запорожской области

Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Дагестане и Запорожской области, продолжаются работы в Краснодарском крае и Республике Адыгея, сообщили в электросетевой компании "Россети".
"Россети" полностью восстановили электроснабжение в Республике Дагестан и в Запорожской области, продолжаются работы в Краснодарском крае и Республике Адыгея", - сказано в сообщении.
Кроме того, электроэнергию вернули более 90% потребителей в Тверской и Новгородской областях, которые были обесточены в результате снежной стихии, накрывшей регионы за прошедшие сутки.
В компании добавили, что сейчас крайне сложная обстановка в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Здесь длительное время сохраняются опасные погодные явления – мокрый снег, метель, сильный ветер. Помимо повреждений сетевой инфраструктуры, обильные осадки также вызвали заносы на дорогах, заторы, что осложняет доступ ремонтных бригад к местам проведения работ. Такая обстановка, в частности, фиксируется в Туапсе, Армавире, Дагомысе, ухудшается ситуация в районах Сочи.
В настоящее время расчисткой дорог на Кубани активно занимаются коммунальные службы и силы МЧС России. Бригады группы "Россети" незамедлительно приступят к проведению работ, как только появится физическая возможность. Энергетики компании также пытаются самостоятельно найти пути к поврежденным энергообъектам.
"Россети" делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. В помощь энергетикам Кубани направлены группировки со всех регионов Юга России. Работы будут продолжаться непрерывно до полного восстановления электроснабжения, в том числе всю новогоднюю ночь.
