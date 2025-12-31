https://ria.ru/20251231/dedmoroz-2065855574.html
Дед Мороз прилетел в Петропавловск-Камчатский
Сани Деда Мороза прибыли в первый пункт назначения своего маршрута по России - город Петропавловск-Камчатский, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:10:00+03:00
2025-12-31T15:10:00+03:00
2025-12-31T16:19:00+03:00
россия
петропавловск-камчатский
россия, петропавловск-камчатский, дед мороз, андрей никитин (политик), новый год, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Россия, Петропавловск-Камчатский, Дед Мороз, Андрей Никитин (политик), Новый год, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Дед Мороз прилетел в первый город своего путешествия, Петропавловск-Камчатский