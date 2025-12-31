Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз прилетел в Петропавловск-Камчатский
31.12.2025
Дед Мороз прилетел в Петропавловск-Камчатский
Сани Деда Мороза прибыли в первый пункт назначения своего маршрута по России - город Петропавловск-Камчатский, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
Дед Мороз прилетел в Петропавловск-Камчатский

Дед Мороз прилетел в первый город своего путешествия, Петропавловск-Камчатский

Дед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Getty Images / Andrey Sayfutdinov
Дед Мороз и Снегурочка. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сани Деда Мороза прибыли в первый пункт назначения своего маршрута по России - город Петропавловск-Камчатский, следует из интерактивной карты Росавиации.
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по нашей необъятной стране и в течение дня пролетят через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России
