Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз перелетел озеро Байкал и посетил жителей Иркутска - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/ded--2065874157.html
Дед Мороз перелетел озеро Байкал и посетил жителей Иркутска
Дед Мороз перелетел озеро Байкал и посетил жителей Иркутска - РИА Новости, 31.12.2025
Дед Мороз перелетел озеро Байкал и посетил жителей Иркутска
Сказочные сани Деда Мороза успешно перелетели озеро Байкал, волшебник остановился в Иркутске, чтобы поздравить его жителей с Новым годом, следует из... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T19:05:00+03:00
2025-12-31T19:05:00+03:00
общество
россия
байкал
дед мороз
андрей никитин (политик)
иркутск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_228c86bf14bcd75895cd2cc837678fde.jpg
https://ria.ru/20251231/moroz-2065863454.html
россия
байкал
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_b50985ae2dcecde90868c7a2c8f34f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, байкал, дед мороз, андрей никитин (политик), иркутск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Общество, Россия, Байкал, Дед Мороз, Андрей Никитин (политик), Иркутск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год

Дед Мороз перелетел озеро Байкал и посетил жителей Иркутска

© Фото : Всероссийский Дед МорозВсероссийский Дед Мороз из Великого Устюга
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Всероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сказочные сани Деда Мороза успешно перелетели озеро Байкал, волшебник остановился в Иркутске, чтобы поздравить его жителей с Новым годом, следует из интерактивной карты Росавиации.
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по нашей необъятной стране и в течение дня пролетят через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Дед Мороз прибыл во Владивосток
Вчера, 17:01
 
ОбществоРоссияБайкалДед МорозАндрей Никитин (политик)ИркутскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала