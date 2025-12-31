https://ria.ru/20251231/ded--2065874157.html
Дед Мороз перелетел озеро Байкал и посетил жителей Иркутска
Дед Мороз перелетел озеро Байкал и посетил жителей Иркутска - РИА Новости, 31.12.2025
Дед Мороз перелетел озеро Байкал и посетил жителей Иркутска
Сказочные сани Деда Мороза успешно перелетели озеро Байкал, волшебник остановился в Иркутске, чтобы поздравить его жителей с Новым годом, следует из... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T19:05:00+03:00
2025-12-31T19:05:00+03:00
2025-12-31T19:05:00+03:00
общество
россия
байкал
дед мороз
андрей никитин (политик)
иркутск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_228c86bf14bcd75895cd2cc837678fde.jpg
https://ria.ru/20251231/moroz-2065863454.html
россия
байкал
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_b50985ae2dcecde90868c7a2c8f34f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, байкал, дед мороз, андрей никитин (политик), иркутск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Общество, Россия, Байкал, Дед Мороз, Андрей Никитин (политик), Иркутск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год