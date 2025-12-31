Рейтинг@Mail.ru
Два БПЛА уничтожили над Воронежской областью - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 31.12.2025
Два БПЛА уничтожили над Воронежской областью
Два БПЛА уничтожили над Воронежской областью
Два беспилотника уничтожили над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Два БПЛА уничтожили над Воронежской областью

Губернатор Гусев: два БПЛА уничтожили над Воронежской областью

Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Два беспилотника уничтожили над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
В среду глава региона объявил об опасности атаки БПЛА.
"Дежурными силами ПВО в небе над одним городом и одним районом Воронежской области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Начальник расчета ПВО рассказал об отражении атаки ВСУ на резиденцию Путина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
 
 
