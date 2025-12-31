https://ria.ru/20251231/bpla-2065872798.html
Два БПЛА уничтожили над Воронежской областью
Два беспилотника уничтожили над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 31.12.2025
воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор Гусев: два БПЛА уничтожили над Воронежской областью