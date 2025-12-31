Володин рассказал, как надо ответить на атаку Киева на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говоря об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина заявил, что это нельзя прощать, ответ должен быть жестким.
"Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, чем дальше российская армия будет продвигаться по линии фронта, тем будет сильнее сопротивление, больше циничных и безрассудных действий со стороны Киева. Он добавил, что сегодня порядка двух миллионов человек на Украине погибло, включая украинских солдат и офицеров, кроме того, часть из них пропала без вести.
"Кровавый киевский режим, он действительно кровавый. (Владимир) Зеленский всеми силами пытается сохраниться во власти. Его поддерживают ряд глав европейских государств, причем в ущерб своим странам. Они перечислили деньги в Киев в надежде, что компенсируют российскими замороженными активами, но у них не получилось это, а денег нет - их разворовали", - добавил председатель Госдумы.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.
