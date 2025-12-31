Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, как надо ответить на атаку Киева на резиденцию Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 31.12.2025
Володин рассказал, как надо ответить на атаку Киева на резиденцию Путина
Володин рассказал, как надо ответить на атаку Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Володин рассказал, как надо ответить на атаку Киева на резиденцию Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин говоря об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина заявил, что это нельзя прощать, ответ должен РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
киев
новгородская область
владимир путин
вячеслав володин
сергей лавров
госдума рф
россия
киев
новгородская область
россия, киев, новгородская область, владимир путин, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Новгородская область, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Госдума РФ, Происшествия
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говоря об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина заявил, что это нельзя прощать, ответ должен быть жестким.
"Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
По его словам, чем дальше российская армия будет продвигаться по линии фронта, тем будет сильнее сопротивление, больше циничных и безрассудных действий со стороны Киева. Он добавил, что сегодня порядка двух миллионов человек на Украине погибло, включая украинских солдат и офицеров, кроме того, часть из них пропала без вести.
"Кровавый киевский режим, он действительно кровавый. (Владимир) Зеленский всеми силами пытается сохраниться во власти. Его поддерживают ряд глав европейских государств, причем в ущерб своим странам. Они перечислили деньги в Киев в надежде, что компенсируют российскими замороженными активами, но у них не получилось это, а денег нет - их разворовали", - добавил председатель Госдумы.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Москва ответила на покушение на Путина
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевНовгородская областьВладимир ПутинВячеслав ВолодинСергей ЛавровГосдума РФПроисшествия
 
 
