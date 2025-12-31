Президент Таджикистана осудил атаку Киева на резиденцию Путина

ДУШАНБЕ, 31 дек - РИА Новости. Президент Таджикистана резко Президент Таджикистана резко осудил недавнюю атаку беспилотников ВСУ на резиденцию президента РФ в Новгородской области, передает пресс-служба главы государства.

"В ходе телефонного разговора президент Таджикистана резко осудил атаку БПЛА на резиденцию президента РФ Путина в Новгородской области", - говорится в сообщении.

Презент Рахмон особо подчеркнул, "что подобные действия, посягающие на государственные объекты и безопасность руководства страны, являются недопустимыми и препятствуют переговорному процессу по достижению мира и стабильности".

Президенты Таджикистана и России поздравили друг друга с наступающим Новым годом, искренне пожелав крепкого здоровья и успехов, а дружественным народам двух стран прочного мира, благополучия и дальнейшего процветания.