Президент Таджикистана осудил атаку Киева на резиденцию Путина
10:57 31.12.2025
Президент Таджикистана осудил атаку Киева на резиденцию Путина
Президент Таджикистана осудил атаку Киева на резиденцию Путина
Президент Таджикистана резко осудил недавнюю атаку беспилотников ВСУ на резиденцию президента РФ в Новгородской области, передает пресс-служба главы...
Президент Таджикистана осудил атаку Киева на резиденцию Путина

ДУШАНБЕ, 31 дек - РИА Новости. Президент Таджикистана резко осудил недавнюю атаку беспилотников ВСУ на резиденцию президента РФ в Новгородской области, передает пресс-служба главы государства.
"В ходе телефонного разговора президент Таджикистана резко осудил атаку БПЛА на резиденцию президента РФ Путина в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Презент Рахмон особо подчеркнул, "что подобные действия, посягающие на государственные объекты и безопасность руководства страны, являются недопустимыми и препятствуют переговорному процессу по достижению мира и стабильности".
Президенты Таджикистана и России поздравили друг друга с наступающим Новым годом, искренне пожелав крепкого здоровья и успехов, а дружественным народам двух стран прочного мира, благополучия и дальнейшего процветания.
В заключении беседы главы государств положительно оценили динамику двустороннего сотрудничества и подтвердили намерение наращивать темпы стратегического партнерства в 2026 году.
