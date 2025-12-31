Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калининграда ждут возвращения к обычному режиму работы к вечеру
14:05 31.12.2025 (обновлено: 14:12 31.12.2025)
В аэропорту Калининграда ждут возвращения к обычному режиму работы к вечеру
Аэропорт Калининграда должен к вечеру вернуться в обычный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе авигавани. РИА Новости, 31.12.2025
калининград, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Калининград, Москва, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
Самолет в аэропорту Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Самолет в аэропорту Храброво в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 31 дек – РИА Новости. Аэропорт Калининграда должен к вечеру вернуться в обычный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе авигавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме, задержки все со вчерашнего дня. Если не поменяются погодные условия, надеемся к вечеру войдем в обычный ритм", - сказали в пресс-службе.
По данным онлайн – табло аэропорта "Храброво" на 12.30 (13.30 мск) среды, 10 рейсов из Калининграда отменены в Москву и Санкт – Петербург. 13 рейсов задерживается на вылет в Москву, Санкт – Петербург и Казань, 28 – на прилет из Москвы, Санкт – Петербурга и Уфы.
Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное 29 и 30 декабря, отменено, сообщает региональное ГУ МЧС.
По данным Telegram – канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", До середины дня 31 декабря в Калининграде и на западе области продолжатся локальные заряды снега/крупы, местами сильные. На остальной части области малооблачно и без осадков.
"Во второй половине дня и вечером кратковременные заряды снега/крупы возможны лишь у западного побережья (Янтарный, Балтийск, Балтийская коса, Мамоново), в Калининграде и на остальной части области - переменная облачность и без существенных осадков. Днем на западе области и в Калининграде -2...-4°С, на востоке до -5...-7°С", - говорится в сообщении.
Калининград Москва Санкт-Петербург МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Новый год
 
 
