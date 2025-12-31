В аэропорту Калининграда ждут возвращения к обычному режиму работы к вечеру

КАЛИНИНГРАД, 31 дек – РИА Новости. Аэропорт Калининграда должен к вечеру вернуться в обычный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе авигавани.

"Аэропорт работает в штатном режиме, задержки все со вчерашнего дня. Если не поменяются погодные условия, надеемся к вечеру войдем в обычный ритм", - сказали в пресс-службе.