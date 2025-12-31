https://ria.ru/20251231/aeroport-2065827921.html
СМИ сообщили о массовых задержках рейсов в аэропортах Пулково и Храброво
В аэропортах Пулково и Храброво произошли задержки рейсов, пишет Life.
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
В аэропортах Пулково и Храброво произошли задержки рейсов, пишет
Life.
По данным канала, ситуация в воздушной гавани Калининграда
сложная: на прилет задержаны 24 рейса, а 20 самолетов не могут вылететь. Девять из них перенаправили в Пулково, где тоже наблюдаются проблемы: задержки коснулись 49 вылетов и 26 прилетов.
В публикации указано, что особо критичная ситуация сложилась с рейсом Nordwind — более 100 пассажиров не могут попасть из Санкт-Петербурга
в Калининград начиная с 29 декабря. Им выдали два ваучера по 500 рублей на питание и пятичасовое размещение в отеле.
Издание заявило, что основной причиной сбоев стала неблагоприятная погода: боковой ветер, снегопад и гололед.
В свою очередь, в Пулково заявили, что аэропорт работает штатно, при этом время обслуживания может быть увеличено. В воздушной гавани отметили, что задержки связаны не с погодными условиями, а с поздним прибытием судов.
Пресс-служба аэропорта Калининграда сообщила, что он сейчас работает в штатном режиме, хотя и остаются некоторые задержки. Возвращение к обычному ритму ожидается к вечеру, добавили в авиагавани.