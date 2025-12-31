Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о массовых задержках рейсов в аэропортах Пулково и Храброво
12:09 31.12.2025 (обновлено: 14:38 31.12.2025)
СМИ сообщили о массовых задержках рейсов в аэропортах Пулково и Храброво
СМИ сообщили о массовых задержках рейсов в аэропортах Пулково и Храброво
В аэропортах Пулково и Храброво произошли задержки рейсов, пишет Life. РИА Новости, 31.12.2025
В аэропортах Пулково и Храброво произошли массовые задержки рейсов

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В аэропортах Пулково и Храброво произошли задержки рейсов, пишет Life.
По данным канала, ситуация в воздушной гавани Калининграда сложная: на прилет задержаны 24 рейса, а 20 самолетов не могут вылететь. Девять из них перенаправили в Пулково, где тоже наблюдаются проблемы: задержки коснулись 49 вылетов и 26 прилетов.
В публикации указано, что особо критичная ситуация сложилась с рейсом Nordwind — более 100 пассажиров не могут попасть из Санкт-Петербурга в Калининград начиная с 29 декабря. Им выдали два ваучера по 500 рублей на питание и пятичасовое размещение в отеле.
Издание заявило, что основной причиной сбоев стала неблагоприятная погода: боковой ветер, снегопад и гололед.
В свою очередь, в Пулково заявили, что аэропорт работает штатно, при этом время обслуживания может быть увеличено. В воздушной гавани отметили, что задержки связаны не с погодными условиями, а с поздним прибытием судов.
Пресс-служба аэропорта Калининграда сообщила, что он сейчас работает в штатном режиме, хотя и остаются некоторые задержки. Возвращение к обычному ритму ожидается к вечеру, добавили в авиагавани.
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега
30 декабря 2025, 11:14
 
Санкт-ПетербургКалининградПулково (аэропорт)Новый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
