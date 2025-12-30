Зеленский хочет гибели всей России, заявил Медведев

«

"Добрые слова под бой курантов ещё впереди. Впрочем, единственное пожелание, и не самое приятное, всё-таки сделаю прямо сейчас. Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти "одному человеку". Всем понятно, что он хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках", - написал Медведев в Telegram-канале.