Зеленский хочет гибели всей России, заявил Медведев

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всей России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Добрые слова под бой курантов ещё впереди. Впрочем, единственное пожелание, и не самое приятное, всё-таки сделаю прямо сейчас. Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти "одному человеку". Всем понятно, что он хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках", - написал Медведев в Telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ также отметил, что именно сейчас смерть "часто дышит в спину" Зеленскому.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.