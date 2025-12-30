Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/zelenskij-2065545065.html
Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ из Донбасса
Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ из Донбасса
Владимир Зеленский в интервью после встречи с американским президентом Дональдом Трампом вновь отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T02:29:00+03:00
2025-12-30T02:29:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир зеленский
юрий ушаков
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065544202.html
https://ria.ru/20251229/konflikt-2065516784.html
https://ria.ru/20251229/yarovaya-2065524283.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_104bd0d9b0370244fb885985ba3a8a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, юрий ушаков, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Мирный план США по Украине
Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ из Донбасса

Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донбасса противоречит украинским законам

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью после встречи с американским президентом Дональдом Трампом вновь отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
"Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Зеленского не встретили представители американской стороны в Майами - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Telegraph: Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом
02:12
Ранее Зеленский допустил отвод украинских войск из подконтрольной Киеву части ДНР, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода российских сил.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 12 декабря допустил, что в Донбассе со временем не будет "ни российских, ни украинских" войск, но будет Росгвардия и все, что нужно для соблюдения порядка.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Надежда только на чудо". В США забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 21:46
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский атакой на резиденцию поставил себя за рамки права, заявила Яровая
Вчера, 23:01
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала