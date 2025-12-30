Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ из Донбасса

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью после встречи с американским президентом Дональдом Трампом вновь отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.

"Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News

Ранее Зеленский допустил отвод украинских войск из подконтрольной Киеву части ДНР , чего от Киева требуют США Россия , но потребовал "зеркального" отвода российских сил.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 12 декабря допустил, что в Донбассе со временем не будет "ни российских, ни украинских" войск, но будет Росгвардия и все, что нужно для соблюдения порядка.

О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине . Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.