Закон об охране Байкала устанавливает обязательное заключение РАН
Закон об охране Байкала устанавливает обязательное заключение РАН
Новые требования закона об охране Байкала устанавливают обязательное наличие заключения Российской академии наук по вопросам вырубки, лесовосстановления и... РИА Новости, 30.12.2025
Глава Минприроды Козлов: закон об охране Байкала требует заключения РАН