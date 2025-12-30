Рейтинг@Mail.ru
Закон об охране Байкала устанавливает обязательное заключение РАН - РИА Новости, 30.12.2025
15:25 30.12.2025
Закон об охране Байкала устанавливает обязательное заключение РАН
Новые требования закона об охране Байкала устанавливают обязательное наличие заключения Российской академии наук по вопросам вырубки, лесовосстановления и... РИА Новости, 30.12.2025
общество, байкал, россия, александр козлов (глава минприроды), российская академия наук
Общество, Байкал, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Российская академия наук
Озеро Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новые требования закона об охране Байкала устанавливают обязательное наличие заключения Российской академии наук по вопросам вырубки, лесовосстановления и экологической экспертизы, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
"Ключевое, о чем договорились, принимая этот закон, - что обязательно должно быть заключение Российской академии наук. Это вопросы связаны там, где будет вырубка деревьев, особенно связаны с вопросами лесовосстановления. Обязательно экологическая экспертиза", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24".
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала
Общество Байкал Россия Александр Козлов (глава Минприроды) Российская академия наук
 
 
