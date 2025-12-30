Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали идею совместного управления ЗАЭС
01:52 30.12.2025
В Совфеде прокомментировали идею совместного управления ЗАЭС
В Совфеде прокомментировали идею совместного управления ЗАЭС
экономика
россия
германия
украина
владимир джабаров
запорожская аэс
совет федерации рф
volkswagen group
экономика, россия, германия, украина, владимир джабаров, запорожская аэс, совет федерации рф, volkswagen group, mercedes
Экономика, Россия, Германия, Украина, Владимир Джабаров, Запорожская АЭС, Совет Федерации РФ, Volkswagen Group, Mercedes
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров сравнил тему совместного управления Запорожской АЭС с предложением совместно управлять автозаводами в Германии.
"Появление темы совместного управления Запорожской АЭС Россией и Украиной – попытка втянуть нас в переговоры и что-то выцыганить любыми способами. Во-первых, ЗАЭС выведена временно из эксплуатации. Во-вторых, она находится на конституционной территории России, где стоят наши войска. Рассматривать вопрос о каком-то совместном управлении – это то же самое, что предложить Германии совместно с нами управлять немецкими заводами Volkswagen или Mercedes-Benz", - написал сенатор в Telegram-канале.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что на переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
