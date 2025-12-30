В Совфеде прокомментировали идею совместного управления ЗАЭС

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров сравнил тему совместного управления Запорожской АЭС с предложением совместно управлять автозаводами в Германии.
"Появление темы совместного управления Запорожской АЭС Россией и Украиной – попытка втянуть нас в переговоры и что-то выцыганить любыми способами. Во-первых, ЗАЭС выведена временно из эксплуатации. Во-вторых, она находится на конституционной территории России, где стоят наши войска. Рассматривать вопрос о каком-то совместном управлении – это то же самое, что предложить Германии совместно с нами управлять немецкими заводами Volkswagen или Mercedes-Benz", - написал сенатор в Telegram-канале.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что на переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
