00:29 30.12.2025 (обновлено: 13:49 30.12.2025)
В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии
В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии
В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии

Биометрию для онлайн-экзаменов запустят в российских вузах к зимней сессии

Демонстрация процедуры снятия биометрических данных
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сервис подтверждения личности по биометрии для дистанционной сдачи экзаменов запустят в российских вузах к зимней сессии, в начале 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Российские вузы упрощают процедуру дистанционной сдачи экзаменов. Для этого учебные заведения начали подключаться к сервису онлайн-подтверждения личности с помощью Единой биометрической системы. Запуск сервиса запланирован в пилотных вузах на начало 2026 года, то есть к ближайшей зимней сессии", - сообщили там.
Отмечается, что сервис позволит студентам сдавать экзамены без необходимости личного присутствия в аудитории, при этом гарантированно обеспечит подлинность результатов дистанционного контроля знаний.
В аппарате заверили, что использование сервиса будет добровольным для студентов. Законом запрещена любая дискриминация для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Учащиеся всегда смогут сами выбирать формат сдачи экзамена: очно, онлайн с применением биометрии или любым другим альтернативным способом, предусмотренным вузом.
В сентябре глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщал РИА Новости, что центр биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, прорабатывает сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах. По его словам, целью является выстроить процесс, в котором студенты не зависели бы территориально от своего вуза, и в то же время - чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности результатов дистанционного экзамена.
