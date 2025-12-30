В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сервис подтверждения личности по биометрии для дистанционной сдачи экзаменов запустят в российских вузах к зимней сессии, в начале 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Российские вузы упрощают процедуру дистанционной сдачи экзаменов. Для этого учебные заведения начали подключаться к сервису онлайн-подтверждения личности с помощью Единой биометрической системы. Запуск сервиса запланирован в пилотных вузах на начало 2026 года, то есть к ближайшей зимней сессии", - сообщили там.

Отмечается, что сервис позволит студентам сдавать экзамены без необходимости личного присутствия в аудитории, при этом гарантированно обеспечит подлинность результатов дистанционного контроля знаний.

В аппарате заверили, что использование сервиса будет добровольным для студентов. Законом запрещена любая дискриминация для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Учащиеся всегда смогут сами выбирать формат сдачи экзамена: очно, онлайн с применением биометрии или любым другим альтернативным способом, предусмотренным вузом.