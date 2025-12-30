Вучич готов читать Пушкина вслух после снятия санкций против NIS

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов читать фрагменты из поэмы Александра Пушкина "Евгений Онегин" вслух от радости, если минфин и госдепартамент США остановят действие санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).

Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская " Нефтяная индустрия Сербии " ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.

"Не знаю, когда OFAC (Управление иностранными активам – ред.) и минфин США примут решение, мы его с нетерпением ожидаем и надеемся на позитивное решение. Я не умею петь, когда-то умел декламировать поэзию, даже знал наизусть письмо Татьяны Онегину и письмо Онегина Татьяне на русском языке. Буду готов, если нам дадут лицензию на оперативную деятельность, хотя бы часть продекламировать, пусть народ надо мной смеется, настолько счастлив буду, если это произойдет, но не могу этого обещать", - сказал Вучич на пресс-конференции во вторник.

Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.

Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.