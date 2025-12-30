Рейтинг@Mail.ru
20:12 30.12.2025 (обновлено: 22:48 30.12.2025)
Вучич готов читать Пушкина вслух после снятия санкций против NIS
в мире
сербия
сша
россия
александр пушкин
владимир путин
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
сербия
сша
россия
в мире, сербия, сша, россия, александр пушкин, владимир путин, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, газпром
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Пушкин, Владимир Путин, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром
Вучич готов читать Пушкина вслух после снятия санкций против NIS

Вучич заявил, что готов читать Пушкина вслух после снятия санкций США против NIS

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов читать фрагменты из поэмы Александра Пушкина "Евгений Онегин" вслух от радости, если минфин и госдепартамент США остановят действие санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро
Вчера, 19:31
"Не знаю, когда OFAC (Управление иностранными активам – ред.) и минфин США примут решение, мы его с нетерпением ожидаем и надеемся на позитивное решение. Я не умею петь, когда-то умел декламировать поэзию, даже знал наизусть письмо Татьяны Онегину и письмо Онегина Татьяне на русском языке. Буду готов, если нам дадут лицензию на оперативную деятельность, хотя бы часть продекламировать, пусть народ надо мной смеется, настолько счастлив буду, если это произойдет, но не могу этого обещать", - сказал Вучич на пресс-конференции во вторник.
Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.
Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Посол России объяснил сроки контракта на поставки газа в Сербию
Вчера, 12:52
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Посол в Сербии удивился нервозности из-за продления поставок газа
29 декабря, 12:49
 
В миреСербияСШАРоссияАлександр ПушкинВладимир ПутинАлександр ВучичНефтяная индустрия СербииГазпром
 
 
