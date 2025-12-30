https://ria.ru/20251230/voronezh-2065762079.html
ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем
Несколько беспилотников сбито в небе над Воронежем, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 30.12.2025
