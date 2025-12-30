Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 30.12.2025
ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем
ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем - РИА Новости, 30.12.2025
ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем
Несколько беспилотников сбито в небе над Воронежем, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
воронежская область
Новости
ru-RU
воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над Воронежем

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Несколько беспилотников сбито в небе над Воронежем, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже сохраняется.
