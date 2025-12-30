Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в январе 2026 года, в том числе об увеличении штрафов за навязывание гражданам дополнительных услуг.

"Предотвращение навязывания дополнительных услуг: штрафы за навязывание гражданам дополнительных услуг увеличены. Для должностных лиц они составят до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. Ранее был принят закон, согласно которому продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя", - написал Володин в своем канале в Мах.

Он напомнил, что будет повышена ответственность банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг: штрафы составят до 1% размера капитала, но не менее 1 миллиона рублей. Кроме того, микрофинансовые организации не смогут заключать с заемщиком соглашения о новации обязательств или допсоглашения, предусматривающие включение в состав основного долга суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке и иным платежам.

"Увековечение памяти жертв геноцида советского народа. Определяются формы увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, в том числе проведение поисковых работ, сооружение памятных знаков, создание музеев и произведений искусства. В России появится новая памятная дата: 19 апреля - День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - написал Володин.

Председатель Госдумы также уточнил, что на 2026 год продлевается часть антикризисных полномочий правительства РФ, среди которых установление особых правил разрешительной деятельности, формирование перечня товаров для параллельного импорта, определение особенностей обращения лекарств и медизделий. Помимо этого, продлена возможность ввоза и обращения в Россию лекарств в иностранной упаковке.

"Дополнительная поддержка ДНР ЛНР , Запорожской и Херсонской областей . Вступают в силу изменения, призванные обеспечить качественное, непрерывное функционирование отдельных направлений развития четырех воссоединившихся с Россией регионов. Продлеваются сроки действия особенностей регулирования отношений в сфере медицинской деятельности, а также ряда норм, регламентирующих интеграцию регионов в экономическую, финансовую и правовую системы страны", - подчеркнул он.

"Ограничение недобросовестной рекламы услуг по банкротству. Реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, не должна содержать гарантии или обещания освободить гражданина от денежных обязательств или призыв их не исполнять. Также в ней обязаны упоминать о негативных последствиях банкротства", - рассказал он.

По его словам, с 1 января для операторов связи вводится ряд новых штрафов, в частности, за оказание услуг абоненту, если он использует большее число сим-карт, чем разрешено законом, или установил самозапрет на заключение договоров об услугах связи, максимальный размер штрафа составит 500 тысяч рублей.