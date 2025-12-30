В Ленинградской области задержали водителя, сбившего женщину и двух детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Полиция задержала водителя без прав, который сбил во дворе города Кудрово Ленинградской области женщину и двух детей, уехав с места происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, ранее, 26 декабря во дворе дома на Пражской улице в Кудрово водитель сбил трех пешеходов и скрылся. В результате 57-летняя женщина попала в больницам, детям оказали медпомощь на месте происшествия.
"Двадцать девятого декабря... сотрудники госавтоинспекции задержали скрывшегося водителя, им оказался 33-летний житель Всеволожского района. При проверке документов водителя выяснилось, что ранее молодой человек был лишен специального права управления транспортными средствами", – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Также на задержанного составлено несколько административных протоколов за управление транспортным средством без прав и оставление места ДТП.
