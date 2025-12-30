Рейтинг@Mail.ru
Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге - РИА Новости, 30.12.2025
10:54 30.12.2025 (обновлено: 11:21 30.12.2025)
Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге
Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге
происшествия, владимир, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимир, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге

Во Владимире проводят проверку после гибели ребенка во время катания на тюбинге

© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramНа месте происшествия, где девятилетний ребенок погиб, катаясь на тюбинге во Владимире
На месте происшествия, где девятилетний ребенок погиб, катаясь на тюбинге во Владимире - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/Telegram
На месте происшествия, где девятилетний ребенок погиб, катаясь на тюбинге во Владимире
РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Проверка проводится после гибели катавшегося на тюбинге ребенка во Владимире, сообщило во вторник СУСК по региону.
Инцидент произошел 28 декабря, погиб мальчик 2016 года рождения, сообщило ведомство.
"Во Владимире следователями СК проводится процессуальная проверка по факту гибели малолетнего в ходе катания на тюбинге", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По предварительным данным, ребенок катался на тюбинге с друзьями в частном секторе в районе улицы Трудовой города Владимира. Он вылетел за пределы дороги в овраг и получил телесные повреждения, от которых скончался в тот же день в Областной детской клинической больнице.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге
21 декабря, 22:15
 
