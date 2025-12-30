https://ria.ru/20251230/vladimir-2065587205.html
Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге
Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге - РИА Новости, 30.12.2025
Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге
Проверка проводится после гибели катавшегося на тюбинге ребенка во Владимире, сообщило во вторник СУСК по региону. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:54:00+03:00
2025-12-30T10:54:00+03:00
2025-12-30T11:21:00+03:00
происшествия
владимир
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065595681_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_7aef15b11607e576b68ee9a538d0d6e4.jpg
https://ria.ru/20251221/proisshestvie-2063709364.html
владимир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065595681_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fd979362967b8876b7bf12d6d9773807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимир, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге
Во Владимире проводят проверку после гибели ребенка во время катания на тюбинге