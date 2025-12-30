Рейтинг@Mail.ru
Из 45 сел Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию
16:15 30.12.2025 (обновлено: 16:22 30.12.2025)
Из 45 сел Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию
Из 45 сел Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию - РИА Новости, 30.12.2025
Из 45 сел Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию
Обязательная эвакуация объявлена из 45 сел Днепропетровской области, сообщили во вторник в Покровской территориальной общине. РИА Новости, 30.12.2025
днепропетровская область, украина, харьковская область, facebook, вооруженные силы украины
Днепропетровская область, Украина, Харьковская область, Facebook, Вооруженные силы Украины
Из 45 сел Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию

На Украине объявили обязательную эвакуацию из 45 сел Днепропетровской области

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена из 45 сел Днепропетровской области, сообщили во вторник в Покровской территориальной общине.
"С целью сохранения жизни и здоровья жителей общины, в связи с повышенной угрозой жизни и безопасности… принято решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области, где ведутся боевые действия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Покровской территориальной общины в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации общины, эвакуация будет вестись в течение 30 дней из 45 сел.
Министерство развития общин и территорий Украины ранее сообщало, что с июня из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми
29 апреля, 12:44
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Днепропетровская областьУкраинаХарьковская областьFacebookВооруженные силы Украины
 
 
