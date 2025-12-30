Из 45 сел Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена из 45 сел Днепропетровской области, сообщили во вторник в Покровской территориальной общине.
"С целью сохранения жизни и здоровья жителей общины, в связи с повышенной угрозой жизни и безопасности… принято решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области, где ведутся боевые действия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Покровской территориальной общины в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации общины, эвакуация будет вестись в течение 30 дней из 45 сел.
Министерство развития общин и территорий Украины ранее сообщало, что с июня из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
