Из 45 сел Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию

Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото

Украинский полицейский во время эвакуации

© AP Photo / Anton Shtuka Украинский полицейский во время эвакуации

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена из 45 сел Днепропетровской области, сообщили во вторник в Покровской территориальной общине.

"С целью сохранения жизни и здоровья жителей общины, в связи с повышенной угрозой жизни и безопасности… принято решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области , где ведутся боевые действия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Покровской территориальной общины в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская).

По информации общины, эвакуация будет вестись в течение 30 дней из 45 сел.

Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.