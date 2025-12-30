Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа указала Трампу на необходимость гарантий безопасности для Киева - РИА Новости, 30.12.2025
09:36 30.12.2025
СМИ: Европа указала Трампу на необходимость гарантий безопасности для Киева
СМИ: Европа указала Трампу на необходимость гарантий безопасности для Киева
Европейские лидеры в ходе недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом указали ему на необходимость письменного закрепления гарантий безопасности для РИА Новости, 30.12.2025
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Европейские лидеры в ходе недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом указали ему на необходимость письменного закрепления гарантий безопасности для Украины до обсуждения прекращения огня и референдума по урегулированию, сообщает газета Kyiv Post.
Зеленский в воскресенье встречался с Трампом во Флориде. Президент США заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Украине меньше жителей считают членство в НАТО гарантией безопасности
Вчера, 20:39
Как отмечает издание, европейские лидеры в ходе общения с Трампом указали на то, что территориальный вопрос не следует решать в отсутствие четких гарантий безопасности для Киева. "Они заявили, что в любой сделке в первую очередь должны быть в письменной форме закреплены гарантии защиты Украины, прежде чем приступать к вопросам прекращения огня, референдумов и границ", - говорится в публикации, которая ссылается на европейских чиновников.
Владимир Зеленский 28 декабря во время встречи с Трампом допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана мирного урегулирования конфликта на Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
В понедельник Трамп и его ключевые советники в ходе телефонного разговора проинформировали Путина о переговорах с украинской стороной, сообщил Ушаков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский предложил Трампу дать Украине гарантии безопасности на 50 лет
Вчера, 12:36
 
