Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото

Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Европейские лидеры в ходе недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом указали ему на необходимость письменного закрепления гарантий безопасности для Украины до обсуждения прекращения огня и референдума по урегулированию, сообщает газета Европейские лидеры в ходе недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом указали ему на необходимость письменного закрепления гарантий безопасности для Украины до обсуждения прекращения огня и референдума по урегулированию, сообщает газета Kyiv Post

Владимиром Путиным. Зеленский в воскресенье встречался с Трампом во Флориде . Президент США заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины , но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России

Как отмечает издание, европейские лидеры в ходе общения с Трампом указали на то, что территориальный вопрос не следует решать в отсутствие четких гарантий безопасности для Киева . "Они заявили, что в любой сделке в первую очередь должны быть в письменной форме закреплены гарантии защиты Украины, прежде чем приступать к вопросам прекращения огня, референдумов и границ", - говорится в публикации, которая ссылается на европейских чиновников.

Владимир Зеленский 28 декабря во время встречи с Трампом допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию украинского конфликта.

Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.