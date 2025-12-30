Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о росте турпотока по России
Туризм
 
16:27 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/turpotok-2065712907.html
Чернышенко рассказал о росте турпотока по России
Чернышенко рассказал о росте турпотока по России - РИА Новости, 30.12.2025
Чернышенко рассказал о росте турпотока по России
Туристический поток по России с января по ноябрь 2025 года достиг 82,9 миллиона поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в лидерах... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:27:00+03:00
2025-12-30T16:27:00+03:00
Чернышенко рассказал о росте турпотока по России

Чернышенко: турпоток по России за 11 месяцев вырос на 5%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдых в Крыму зимой
Отдых в Крыму зимой - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Отдых в Крыму зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Туристический поток по России с января по ноябрь 2025 года достиг 82,9 миллиона поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в лидерах Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За 11 месяцев - с января по ноябрь текущего года - число турпоездок по стране достигло 82,9 миллиона. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате.
Вид на Гурзуф - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Туроператоры рассказали о рекордном росте числа поездок в Крым
23 декабря, 14:07
Также он отметил, что наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад России. Увеличению турпотока способствуют инструменты национального проекта "Туризм и гостеприимство".
"Это приближает нас к цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, - обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок - до 140 миллионов", - добавил он.
Вице-премьер также представил данные о динамике прошлых лет: 2021 год - 66,5 миллиона поездок (на 40% больше, чем в 2020 году), 2022 год - 73,1 миллиона (почти на 10% больше, чем в 2021 году), 2023 год - 83,6 миллиона (на 14% больше, чем в 2022 году), 2024 год - 90,1 миллиона (почти на 8% больше, чем в 2023 году). Прошлый год стал рекордным по числу туристических поездок по России - тогда их число выросло на 35% по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении.
За 11 месяцев 2025 года традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (11,3 миллиона), Краснодарский край (9 миллионов) и Санкт-Петербург (6,5 миллиона). В десятку лидеров также вошли Московская область (5,2 миллиона), Республика Татарстан (2,6 миллиона), Республика Крым (2,4 миллиона), Свердловская область (2 миллиона), Ставропольский край (1,7 миллиона), Тюменская (1,7 миллиона) и Ростовская области (1,6 миллиона).
Москва - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В РСТ назвали самые популярные у туристов города России
17 декабря, 17:17
Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика (+135%), Республика Адыгея (+67%), Чукотский автономный округ (+52%), Тверская область (+50%) и Еврейская автономная область (+38%).
"Цифры, которые мы видим... это устойчивый рост. Уже пятый год подряд все больше россиян выбирают для отдыха нашу страну. Люди открывают для себя Россию, а регионы создают для этого все условия... Рост на 135% в Карачаево-Черкесии или на 52% на Чукотке - это яркие примеры того, как раскрывается потенциал каждой территории. Туризм становится драйвером развития для всей страны, создает новые рабочие места и бизнесы на местах", - добавил глава МЭР Максим Решетников, чьи слова также приводятся в сообщении аппарата вице-премьера Чернышенко.
Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Новый год в Крыму: близко, тепло, красиво и недорого
10 декабря, 08:00
 
ТуризмРоссияМоскваКраснодарский крайДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинМаксим РешетниковМЭРНовый год
 
 
