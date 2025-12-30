Чернышенко рассказал о росте турпотока по России

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Туристический поток по России с января по ноябрь 2025 года достиг 82,9 миллиона поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в лидерах Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также представил данные о динамике прошлых лет: 2021 год - 66,5 миллиона поездок (на 40% больше, чем в 2020 году), 2022 год - 73,1 миллиона (почти на 10% больше, чем в 2021 году), 2023 год - 83,6 миллиона (на 14% больше, чем в 2022 году), 2024 год - 90,1 миллиона (почти на 8% больше, чем в 2023 году). Прошлый год стал рекордным по числу туристических поездок по России - тогда их число выросло на 35% по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении.