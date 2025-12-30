ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 470 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны России.