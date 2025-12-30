https://ria.ru/20251230/tsentr-2065621457.html
ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 470 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера... РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
днепропетровская область
