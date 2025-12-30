Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 30.12.2025 (обновлено: 12:28 30.12.2025)
ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 470 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса, Торецкого, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области. Потери противника составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении министерства.
Работа расчета самоходной пушки - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ВС России нанесли поражение объектам энергетики ВСУ
