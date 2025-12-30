Рейтинг@Mail.ru
Трампа не тревожат учения Китая вокруг Тайваня - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/tramp-2065539023.html
Трампа не тревожат учения Китая вокруг Тайваня
Трампа не тревожат учения Китая вокруг Тайваня - РИА Новости, 30.12.2025
Трампа не тревожат учения Китая вокруг Тайваня
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет абсолютное спокойствие, и учения Китая вокруг Тайваня его не тревожат. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:15:00+03:00
2025-12-30T01:15:00+03:00
в мире
китай
сша
тайвань
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251229/kitay-2065272342.html
https://ria.ru/20251228/ssha-2065174189.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, тайвань, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Тайвань, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трампа не тревожат учения Китая вокруг Тайваня

Трамп заявил, что учения Китая вокруг Тайваня его не тревожат

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет абсолютное спокойствие, и учения Китая вокруг Тайваня его не тревожат.
"Ничто не тревожит меня. Ничто", - заявил Трамп на вопрос о том, беспокоят ли его военные учения Китая вокруг Тайваня.
Корабли КНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
НОАК назвала учения вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистам
Вчера, 05:01
Президент США подчеркнул, что, несмотря на отличные отношения с главой КНР Си Цзиньпином, он не получал информацию из Пекина.
"Я видел об этом, но он не говорил мне. Я не думал, что он станет это делать", - сказал Трамп.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
США не смогут сдержать КНР продажей оружия Тайваню, заявили в посольстве
28 декабря, 14:10
 
В миреКитайСШАТайваньДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала