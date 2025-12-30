https://ria.ru/20251230/tokaev-2065682043.html
Токаев в беседе с Путиным осудил попытки атаки на резиденцию
Токаев в беседе с Путиным осудил попытки атаки на резиденцию - РИА Новости, 30.12.2025
Токаев в беседе с Путиным осудил попытки атаки на резиденцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным осудил попытки атаки на государственную резиденцию главы российского...
АСТАНА, 30 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным осудил попытки атаки на государственную резиденцию главы российского государства, отметив, что это не способствуют продвижению мирного процесса, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава нашего государства выразил осуждение попытки атаки на государственную резиденцию президента Российской Федерации, отметив, что подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта", - говорится в сообщении.