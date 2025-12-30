Токаев в беседе с Путиным осудил попытки атаки на резиденцию

АСТАНА, 30 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным осудил попытки атаки на государственную резиденцию главы российского государства, отметив, что это не способствуют продвижению мирного процесса, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.