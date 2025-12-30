Рейтинг@Mail.ru
Токаев в беседе с Путиным осудил попытки атаки на резиденцию - РИА Новости, 30.12.2025
15:03 30.12.2025
Токаев в беседе с Путиным осудил попытки атаки на резиденцию
Токаев в беседе с Путиным осудил попытки атаки на резиденцию
в мире
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
россия
в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев в беседе с Путиным осудил попытки атаки на резиденцию

Токаев: попытки атаки на резиденцию Путина не способствуют урегулированию

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 30 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным осудил попытки атаки на государственную резиденцию главы российского государства, отметив, что это не способствуют продвижению мирного процесса, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава нашего государства выразил осуждение попытки атаки на государственную резиденцию президента Российской Федерации, отметив, что подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта", - говорится в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Историк назвал цель атаки Киева на резиденцию Путина
13:20
 
В миреКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
